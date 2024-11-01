Доля доллара в мировых резервах достигла минимума при Байдене

Доля доллара в мировых резервах при президентстве Джо Байдена достигла минимальных значений за последние 30 лет. Об этом со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ) сообщает РИА Новости.

Утверждается, что в конце второго квартала 2024 года доля доллара в международных резервах опустилась до 58,22 процента, что стало самым низким процентом с 1995, когда подобную статистику начали вести. При правлении Байдена этот показатель опустился на 0,7 процента.

Примечательно, что при президентстве Дональда Трампа доля доллара в мировых резервах опустилась на 6,44 процента. Антирекорд остается за Джорджем Бушем-младшим (7,37 процента).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США собственными действиями ограничивают использование доллара как расчетной единицы. «Объем использования доллара медленно, но сокращается и в расчетах, и в резервах. Даже традиционные союзники США сокращают свои резервы в долларах», — сказал он.