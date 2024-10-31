Производитель алюминиевой тары объяснил отказ от выпуска банок по 0,5 литра

Отказ от выпуска алюминиевых банок объемом 0,5 литра обусловлен падением спроса со стороны заказчиков, рассказали в компании «Арнест Упаковочные Решения». Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу производителя тары для напитков.

В пресс-службе пояснили, что в 2016 году крупные производители напитков начали переходить на использование «уменьшенной» банки.

На фото этого, уточнили в компании, спрос на тару объемом 0,5 литра ежегодно падал на двузначные величины.

Россияне больше не смогут купить пиво 0,5

«К 2024 году он снизился до минимальных показателей, и выпуск составил 1% объема рынка», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что компании «Арнест Упаковочные Решения» принадлежат четыре завода. Ее клиентами являются крупные производители пива и ряда других напитков.