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Стало известно, за счет кого Лондон будет оказывать помощь Украине

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз представила в парламенте план действий кабинета в области экономики и финансов до 2030 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Стало известно, за счет кого Лондон будет оказывать помощь Украине
© globallookpress.com

Согласно документу, будут перестроены основы экономики, привнесены изменения, направленные на защиту трудящихся, исправление Национальной системы здравоохранения.

«Знаменательный бюджет, который представила первая женщина-канцлер, мой друг Рэйчел Ривз. Мы исправим основы и совершим перемены, в которых нуждается Великобритания», — заметил премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер.

План предусматривает также внесение изменений в налоговую систему. Его реализация позволит стране к 2030 году получать на £41 млрд (5,1 трлн рублей) больше, чем сейчас.

В проекте заложены значительные затраты на оборонные нужды, постоянную поддержку Киева на протяжении значительного периода времени.

Эксперты пояснили, что если предложения кабинета будут приняты, с 2025 года налоговое бремя в Великобритании превысит пиковые значения последнего столетия, отмеченные во время Второй мировой войны.