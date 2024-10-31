Эксперт: спрос на сливочное масло в РФ сократился на 41% за год

Сливочное масло в России в среднем стали покупать на 41% реже, чем годом ранее, аналитики предполагают, что дело в росте цен. Заметнее всего продажи упали в Брянской, Архангельской и Тверской областях, следует из данных исследования "Контур.Маркета", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Подорожание обусловлено в том числе увеличением себестоимости масла, включая рост затрат на закупку сырого молока и молочных жиров, логистику и упаковку. Также имеет значение высокая наценка торговых сетей - производители, в свою очередь, отказываются от скидок из-за высоких издержек. Не стоит забывать и про общие затраты производителей: заработную плату и энергоресурсы, общую инфляцию и валютозависимые статьи расходов", - поясняет данные аналитик "Контур.Маркета" Дарья Жигалина.

Сильнее всего продажи сократились в Брянской области - на 63%, затем идут Архангельская область и Красноярский край - продажи упали на 57%. Вполовину сократились продажи в Ленинградской, Магаданской областях, следом за ними с сокращением на 46% - Якутия, Ямал и Тверская область.

Аналитики "Контур.Маркета" изучили, как изменились продажи сливочного масла, проанализировали 3,8 млн чеков за октябрь 2024 года и сравнили с тем же периодом 2023 года.

В сентябре 2024 года Росстат отметил подорожание сливочного масла на 17,96% с начала 2024 года. При этом его стоимость с 22 по 28 октября 2024 года выросла на 1,86%. По данным Росстата, сливочное масло с начала месяца подорожало на 6,59%, с начала 2024 года - на 25,73%.