Советник председателя ЦБ Юдаева покидает пост

Советник председателя Банка России, экс-первый зампредседателя ЦБ РФ Ксения Юдаева приняла решение продолжить свою карьеру вне ЦБ, покидает свою должность с 31 октября.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Ксения Юдаева, советник председателя Банка России, а ранее первый заместитель председателя Банка России и член совета директоров Банка России, приняла решение продолжить свою карьеру вне Банка России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Юдаева покидает свою должность 31 октября.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что Юдаева внесла неоценимый вклад в становление ЦБ как современного института.

"Именно она помогла внедрить механизм таргетирования инфляции. Вместе с ней мы проходили через череду кризисов. И каждый раз ее знания, умение видеть картину целиком, острота реакции помогали формулировать точный ответ на эти вызовы", - передает пресс-служба слова главы регулятора.

Ранее в Минфине сообщали, что Юдаева выдвинута в качестве кандидата на пост исполнительного директора в Международном валютном фонде (МВФ) от Российской Федерации для последующего участия в голосовании в соответствии с поручением правительства РФ и правилами МВФ. Процедура голосования по кандидатуре Юдаевой на пост исполнительного директора от РФ в МВФ еще не завершена, сообщала в сентябре официальный представитель МВФ Джули Козак.

Юдаева покинула пост первого заместителя председателя Банка России в августе 2023 года, и по настоящее время являлась советником главы ЦБ. Юдаева работала в Банке России с 2013 года. В должности первого зампреда регулятора курировала вопросы экономического моделирования и прогнозирования, установление официальных курсов иностранных валют, функционирование системно значимых объектов финансовой инфраструктуры и формирование денежно-кредитной и финансовой статистики.