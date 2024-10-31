Набиуллина предостерегла от раздачи льготных кредитов

Представления о том, что льготное кредитование само по себе способно увеличить производство и предложение в экономике, ошибочно, правительству необходимо избегать раздачи дешевых кредитов. Об этом во время выступления в Госдуме заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

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По ее словам, искушение усилить раздачу денег в ответ на ужесточение денежно-кредитной политики понятно, но такая схема работает только при наличии свободного ресурса, как это произошло в пандемию. В настоящее время этого ресурса у страны нет.

Глава регулятора пояснила, что в настоящее время этого ресурса у страны нет. Дефицит носит массовый характер — не хватает рабочих рук, оборудования, транспортных мощностей, и ни одну из этих проблем сами по себе дешевые кредиты не решат. Все, чего ими можно добиться, это повышения зарплат в борьбе за ресурсы и рабочую силу, но оно немедленно выльется в сравнимый или даже больший рост цен.

Набиуллина напомнила, что ситуация описана в проинфляционном варианте макроэкономического прогноза ЦБ, и спросила, хотят ли в правительстве того, чтобы кредиты были доступны всему рынку, а не только льготникам.

Она вновь подчеркнула, что сверхжесткая денежно-кредитная политика (ДКП) — не прихоть Центробанка, а его реакция на беспрецедентную ситуацию в экономике. Чтобы ситуация изменилась, нужны решения застарелых проблем с эффективностью, производительностью, пересмотр круга проектов, которые имеет смысл реализовывать.