Набиуллина развеяла миф о росте цен

Повышение Центробанком ключевой ставки не приводит к росту цен — это заблуждение.

Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Что касается устойчивого заблуждения, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию, это противоречит опыту многих стран и нас, и даже логике», — сказала Набиуллина.

Она пояснила, что процентные расходы у компаний растут, но они в среднем составляют в расходах компании до 5%.

От инфляции растут затраты компаний гораздо больше, потому что они вынуждены переплачивать за материалы, за сырье, за оборудование, поэтому именно высокая инфляция приводит к росту цен, а не процентные расходы, подчеркнула глава регулятора.

29 октября вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс» Артур Леер сообщил, что рост цен на продукты в России в следующем году составит 8-20%.

25 октября Совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 200 б.п., до 21%.