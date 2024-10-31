Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала решение Банка России перейти к жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) вынужденной мерой. Соответствующее заявление она сделала в ходе выступления в Госдуме, передает ТАСС.

Председатель регулятора подчеркнула, что сейчас сложилась «новая ситуация для нашей экономики». Напомним, что ЦБ на заседании 25 октября увеличил ключевую ставку на 2 п.п., до рекордного уровня в 21% годовых. В пресс-релизе Центробанка уточнялось, что на ближайшем заседании Совета директоров ставка может повыситься снова.

Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4%. Подчеркивалось, что инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года.

Минэкономики оценило рост цен за неделю

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Банк России готовит новые меры борьбы с инфляцией. В минувшую пятницу ему удалось обсудить важные вопросы воздействия ключевой ставки на различные сектора экономики и необходимость применения новых регулятивных мер, отметило издание. Регулятор пришел к выводу, что повышение цен в России – следствие дефицита предложения. Он сфокусировался на адаптации инструментов монетарной политики, отметила газета.