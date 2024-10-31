Набиуллина назвала жесткую ДКП реакцией на происходящее в экономике

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Жесткая денежно-кредитная политика не является "прихотью" Банка России, это реакция на происходящее в экономике, но период высоких ставок "окупится", заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"В целом жесткая денежно-кредитная политика это не прихоть Центрального банка, это неизбежная реакция на то, что происходит в экономике и в нынешних условиях экономика и государство, и частный бизнес должны направлять ресурсы на приоритетное направление", - заявила она.

По словам главы ЦБ, период жесткой ДКП "окупится, через это прошли многие страны, прежде чем добились устойчиво низкой инфляции и тех преимуществ, которые дает низкая инфляция, в том числе доступной рыночной ипотеки и доступных кредитов для бизнеса".