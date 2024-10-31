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Bloomberg: риск насилия из-за выборов в США угрожает доминированию доллара

Возможная вспышка насилия в США после президентских выборов 5 ноября ударит по позициям доллара как доминирующей глобальной валюты на фоне стремления международных конкурентов, прежде всего стран - членов БРИКС, решительно сократить его использование. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В США предупредили об угрозе статусу доллара
© РИА Новости

По его данным, подобный сценарий по итогам президентской гонки "вырисовывается как непреодолимый риск для инвесторов, которые давно рассчитывали на институциональную целостность США в качестве основы экономической силы страны". В основе доминирования доллара, по словам председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, министра финансов Джанет Йеллен и их предшественников, находится "верховенство права и институтов, которые превосходят отдельных политиков".

В преддверии выборов у инвесторов растет опасение, что подобная основа будет подорвана "на фоне сомнений относительно готовности бывшего президента Дональда Трампа уступить, если он проиграет вице-президенту Камале Харрис", говорится в публикации. Эксперты не исключают самой решительной переоценки доверия к институтам Америки со стороны международных инвесторов в свете того, что Соединенные Штаты являются крупнейшим чистым должником в мире. Правительства различных стран, фонды и частные лица вложили триллионы долларов в рынок казначейских облигаций США, оцениваемый в $28 трлн, и фондовый рынок ($61 трлн), а также в корпоративные облигации и другие ценные бумаги, информирует Bloomberg.

"Если есть реальный вопрос насчет эффективной мирной передачи власти, это может быть очень тревожно не только для наших инвесторов, но и для бизнеса и экономической активности в США" в целом, считает бывший министр финансов страны Роберт Рубин. "История американской исключительности может закончиться, если трейдеры потеряют веру в американские институты", - констатирует представитель инвестиционной группы Macquarie Тьерри Визман.

Он не исключает, что подобное "может произойти в ближайшие несколько недель, если итоги выборов [в США] окажутся без определенного результата в течение нескольких недель, и люди не смогут доверять институтам в разрешении любого из споров".

Страхи относительно способности американского доллара сохранить позиции в мире в преддверии президентских выборов усиливаются в связи с мерами международных конкурентов по снижению его использования. Ранее "лидеры России, Китая, Индии и представители других развивающихся рынков провели саммит, на котором объявили о дальнейших действиях по разработке независимой системы трансграничных платежей", подчеркивает агентство.

Согласно данным опроса, проведенного американским институтом CFA, две трети профессионалов в области инвестиций по всему миру ожидают, что доллар в какой-то степени потеряет свой статус резервной валюты в течение следующих пяти-пятнадцати лет.

Опасения Конгресса США

Как сообщалось ранее, представители Республиканской и Демократических партий в Конгрессе США опасаются возможного всплеска насилия в стране после президентских выборов 5 ноября. Опрошенные порталом Axios демократы считают, что Трамп "почти наверняка" захочет опротестовать результаты выборов, если он потерпит поражение. По их мнению, это может привести к беспорядкам по всей стране или даже к новому штурму Капитолия сторонниками политика, как это было в январе 2021 года.

В то же время республиканцы указывают, что "реальная угроза" появится в том случае, если Харрис проиграет и демократы не смогут смириться с победой оппонента. Так, республиканец Дон Бэкон отметил, что вероятность насилия "выше, если Трамп победит".

На фоне подобных опасений правоохранительные органы на федеральном и местном уровне уже начали усиливать меры безопасности в Вашингтоне в преддверии дня выборов, а полиция Капитолия провела учения по эвакуации пострадавших.

Экономика
Джером Пауэлл
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Конгресс США
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