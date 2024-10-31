Минэкономики оценило рост цен за неделю

По итогам недели с 22 по 28 октября инфляция в России составила 0,27 процента, что заметно выше, чем 0,2 процента в предыдущий период. Об этом говорится в оценке текущей ценовой ситуации от Минэкономразвития.

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В годовом выражении рост цен ускорился с 8,52 процента до 8,61 процента. С начала октября к 28-му числу инфляция составила 0,73 процента. Рост в сегменте продовольственных товаров значительно опережает непродовольственный сегмент — 0,48 процента против 0,12 процента. Инфляция в регулируемых, туристических и бытовых услугах составила 0,17 процента.

Как отмечает Telegram-канал MMI, для 43-й недели года рост 0,27 стал рекордным за очень продолжительный срок. Например, средняя инфляция за предыдущие 12 лет в этот временной период составляла 0,1 процента, а максимальная — 0,21 процента. Если смотреть время низкой инфляции, то есть 2016-2020, когда ее удалось сдержать, то цены в эту неделю росли в среднем на 0,05 процента.

Кроме того, рекордным за последние годы стало число позиций, по которым фиксируется подорожание — 84 из 107 позиций, входящих в недельную корзину. По оценке авторов канала, такая ситуация повышает вероятность повышения ключевой ставки Центробанка до 23 процентов уже на декабрьском заседании совета директоров.

На прошлой неделе ЦБ поднял ставку с 19 до 21 процента, при этом дал достаточно жесткий сигнал, предусматривающий возможность значительного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Главным фактором, который будет влиять на решение, в регуляторе считают инфляцию в ближайшие полтора месяца.