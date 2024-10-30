В Минэкономики заявили об охлаждении экономики России

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о начале процесса охлаждения экономики страны, несмотря на то что прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2025 год остается на уровне 2,5%. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас мы идем в рамках тех параметров, которые объявлены. Сейчас видим признаки начала охлаждения экономики. Конечно, мы будем очень внимательно смотреть и анализировать ситуацию, исходя из тех цифр, которые появятся», — заявил Решетников на полях бизнес-форума в Танзании.

На прошлой неделе сообщалось, что экономика России стала четвертой в мире по покупательной способности. Такие данные содержатся в докладе по динамике ВВП стран мира, который опубликовал Международный валютный фонд (МВФ). Доля России составила 3,55%, что позволило стране закрепиться на четвертом месте в мировом рейтинге, обогнав Японию с ее показателем в 3,38%. Первое место в рейтинге занял Китай, следом за ним идут Соединенные Штаты и Индия.