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Предсказаны колебания курса рубля на ближайший год

В ближайший год курс рубля будет волатильным. Об этом заявил доцент экономического факультета МГУ, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Его процитировала «Российская газета».

Предсказаны колебания курса рубля на ближайший год
© globallookpress.com

По его мнению, в настоящее время высокие ставки поддерживают курс российской валюты. И если не случится серьезных внешнеполитических перемен, то стоимость рубля не будет сильно отличаться от нынешних значений. Однако возможно, что курс будет колебаться в широком диапазоне. Причина в эффекте санкций, которые мешают не только российскому экспорту, но и сказываются на импорте.

Кроме того, он предположил, что Банку России не удастся сбить инфляцию до тех уровней, на которые он рассчитывает.

В среду, 30 октября, ЦБ установил курс доллара на уровне 97,33 рубля. Это оказалось новым максимумом более чем за год. Что касается евро, то его стоимость определена в 105,44 рубля. Юань опустился до 13,59 рубля.

Экономика
Антон Табах
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