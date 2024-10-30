В Европе оценили возможность замещения поставок урана из РФ

Замещение Западом российских поставок ядерного топлива "технических возможно", однако, чтобы добиться этого к следующему десятилетию, необходимы огромные инвестиции, которые поставщики будут рассматривать только в случае гарантированного спроса.

Такое мнение высказал глава французской промышленной компании Orano Николя Маэс в интервью газете Financial Times (FT).

"Чтобы полностью отключиться от России, нам нужны новые мощности, и промышленные группы будут инвестировать только в том случае, если у них будут долгосрочные контракты", - сказал руководитель второго по величине западного поставщика обогащенного урана.

Для этого необходимо политическое решение, считает он. При "максимальном уровне санкций новые инвестиции в [обогатительные] мощности будут наибольшими".

"Если же ограничений вообще не будет, то <...> некоторые производители электроэнергии продолжат получать поставки из России, пока это возможно", - отметил собеседник издания.

Согласно обнародованному ранее группой международных экспертов при финансовой поддержке Министерства окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей ФРГ докладу, атомные отрасли России и западных стран по-прежнему в значительной степени зависят друг от друга. Российские компании остаются лидерами в этой сфере.

По оценкам авторов доклада World Nuclear Industry Status Report (WNISR), Россия не только остается "доминирующим международным поставщиком атомных электростанций", но и "играет ключевую роль в поставках топливных услуг", включая добычу, переработку урана и производство топливных сборок для водо-водяных энергетических реакторов советской конструкции. Отмечается, что на территории ЕС действуют 19 таких реакторов. Авторы полагают, что попытки западных стран сократить или устранить зависимость от России в отношении поставок природного урана приведут к увеличению его стоимости на мировом рынке.

Закон о запрете на импорт необлученного низкообогащенного урана, произведенного в России или российскими предприятиями, вступил в силу в США 12 августа. Однако он не исключает закупок американским министерством энергетики этого продукта в случае, если им будет определено, что "нет альтернативного жизнеспособного источника низкообогащенного урана". Закон ограничивает объемы импорта урана из России: в 2024 г. - 476 536 кг, в 2025 году - 470 376 кг, в 2026 г. - 464 183 кг и в 2027 г. - 459 083 кг.