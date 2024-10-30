На Западе увидели угрозу мировой экономике от новых санкций против российской нефти

Существует риск того, что мировая экономика подорвется из-за усиления западных санкций в отношении российской нефти. Об этом сообщает издание Le Monde.

Газета отмечает, что нефть прямо влияет на мировую экономику. При этом Россия – один из ее основных производителей, пишут авторы.

Перебои в поставках, вызванные усилением антироссийских ограничительных мер, могут повлечь за собой резкий рост цен, говорится в статье. Эта ситуация спровоцирует повышение цен на удобрения и сельскохозяйственную продукцию. Такой тренд в конечном итоге вызвал бы удорожание продуктов питания, подчеркивается в статье.

Две страны ЕС восстановили поставки российской нефти через Украину

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Венгрии и Словакии фактически удалось восстановить поставки российской нефти через территорию Украины. Венгерская MOL прокачала на свои НПЗ в указанных странах через Украину порядка 300 тысяч тонн нефти после того, как кризис вокруг поставок ЛУКОЙЛа по нефтепроводу «Дружба» был разрешен.