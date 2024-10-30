В санкциях против нефти из РФ увидели угрозы для мировой экономики

Усиление западных санкций в отношении российской нефти подорвало бы мировую экономику, пишет газета Le Monde.

Издание напоминает, что мировая экономика зависит от нефти, одним из основных производителей которой является Россия. Перебои в поставках, которые могли бы быть вызваны усилением антироссийских ограничительных мер, привели бы к резкому росту цен, что в свою очередь спровоцировало бы увеличение стоимости удобрений и сельскохозяйственной продукции. Это в конечном итоге вызвало бы удорожание продуктов питания.

"Рост цен на нефть оказал бы непропорционально сильное воздействие на беднейшие страны, ввергнув их в гуманитарный кризис", - приводит газета слова американского экономиста Кэтрин Вольфрам.

По ее мнению, такая ситуация дискредитировала бы Запад в глазах жителей стран глобального Юга и подтолкнула бы их к еще более тесному сотрудничеству с РФ.

Le Monde констатирует, что "эффективность ограничительных мер против РФ снижается с каждым днем". Генеральный директор американской компании ClearView Energy Partners Кевин Бук в разговоре с газетой указал, что "санкции могли сработать в то время, когда большинство компаний, специализирующихся на страховании нефтяного транспорта, находились на Западе".

"Сегодня это не так", - заметил он.

Группа семи (G7), Евросоюз и Австралия ранее ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие всех государств ЕС и членов G7. 28 октября текущего года руководители финансовых ведомств и ЦБ стран "семерки" подтвердили намерение усилить санкционное давление на тех, кто не соблюдает ограничения против российской нефти и нефтепродуктов.

Президент России Владимир Путин подчеркнул 12 октября 2022 года, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Введение потолка цен на топливо из РФ он назвал шулерскими уловками и беспардонным шантажом. Путин предупредил, что введение предельных цен на нефть может повлечь риски установления такого же потолка в других секторах, а это разрушает глобальную рыночную экономику и создает угрозу благополучию миллиардов людей.