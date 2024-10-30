В Кремле ответили на вопрос об ограничении продажи алкоголя в России

Дискуссии об ограничении продажи алкоголя в России на данный момент не ведутся.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Наверное, у нас такой дискуссии не ведется в администрации президента… У нас были различные опыты на этот счет в нашей стране, я имею в виду в Советском Союзе. Опыт весьма красноречивый и очень легко поддается анализу», — сказал представитель Кремля.

Ранее в Вологодской области запретили продажу спиртного кроме двух часов в день — с 12 до 14 часов. Уточняется, что в выходные дни и праздники сохранится обычный режим торговли.

Затем еще в одном регионе — Свердловской области — решили ограничить продажу алкоголя по ночам в заведениях, расположенных в жилых домах.