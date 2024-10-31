Рубль на Мосбирже в октябре ослаб по отношению к юаню

Рубль на торгах Московской биржи в октябре 2024 года ослаб по отношению к китайской валюте. Так, курс юаня к рублю по итогам октября 2024 года вырос на 2,53%, свидетельствуют данные закрытия торгов на валютном рынке Мосбиржи 30 сентября 2024 года по сравнению с показателями 31 октября 2024 года.

Всего за месяц юань вырос на 33,5 копейки, до 13,575 рубля, с уровня 13,24 рубля.

В начале октября китайская валюта опустилась до месячного минимума, достигнув 13,11 рубля. С 2 октября наблюдался устойчивый рост, и уже 3 октября юань впервые с 11 октября 2023 года преодолел отметку 13,5 рубля. 9 октября юань достиг месячного максимума - 13,743 рубля. В период с 10 по 21 октября наблюдалось незначительное падение, валюта колебалась в диапазоне 13,33 - 13,51 рубля. С 22 октября курс юаня вновь начал расти.