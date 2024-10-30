Две страны ЕС восстановили поставки российской нефти через Украину

Венгрии и Словакии фактически удалось восстановить поставки российской нефти через территорию Украины. Об этом сообщает «Коммерсант».

Венгерская MOL прокачала на свои НПЗ в указанных странах через Украину порядка 300 тысяч тонн нефти после того, как кризис вокруг поставок ЛУКОЙЛа по нефтепроводу «Дружба» был разрешен, пишет издание.

Подчеркивается, что в общей сложности в минувшем месяце словацкий (90%) и венгерский НПЗ (10%) суммарно получили 850 тысяч тонн нефти. Прогнозируется, что в октябре объем отгрузок будет даже чуть выше этого уровня.

Ранее глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш указал на готовность MOL взять на себя риски по доставке нефти от российско-украинской границы. По его словам, нефтегазовая компания готова оплатить разницу в цене, если эту схему примет Украина.

Во вторник стоимость нефти эталонных марок незначительно повысилась, тогда как еще днем ранее цены рухнули до минимального более чем за два года уровня. В моменте цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла $71,46 за баррель, что на $0,04 (0,06%) превышает уровень закрытия предыдущих торгов.