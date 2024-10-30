Рынок российских платежей в Китай захватили посредники

К настоящему времени основным способом оплаты товаров из Китая в Россию стали платежные агенты или посредники. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные банков и юридических фирм.

Для сравнения, по данным участников рынка, в начале лета (до ввода санкций против Московской биржи) доля платежных агентов составляла около 15-20 процентов. Таким образом, за несколько месяцев доля посредников в структуре оплаты товаров из Китая в Россию выросла более чем на 50 процентных пунктов (п.п.).

Управляющий партнер юридической фирмы FTL Advisers Наталья Пацева заявила, что услуги посредников сейчас предлагают многие крупные банки России. При этом клиенты могут пользоваться уже готовой инфраструктурой для осуществления платежей в Китай. Посредники же обычно берут проценты за помощь в проведении транзакций в качестве гонорара.

Растущую популярность подобной схеме эксперты объясняют проблемами с проведением прямых операций на фоне усиления санкционного контроля со стороны Минфина США. Региональные и крупные госбанки КНР стали опасаться обслуживать подобные переводы от российских импортеров из-за рисков попасть под вторичные санкции. Сделки же с участием посредников помогают скрыть участие РФ в осуществлении подобных платежей. Однако и агентская схема несет определенные риски, предупреждает Пацева. Их счета могут блокироваться вместе со средствами клиентов. По этой причине необходимо тщательным образом проверять всю сопровождающую платежи документацию, резюмировала эксперт.

Проблемы с прямыми переводами в торговле России и Китая наблюдаются с начала 2024 года. Ситуация стала ухудшаться ближе к середине лета. Глава АО «Первая Группа» Алексей Порошин ранее заявлял, что китайские банки стали отказываться от приема средств из-за русских имен в платежных документах. Подобные инциденты, по его словам, фиксируются с середины июля. На этом фоне российские импортеры вынуждены готовить полный комплект документов для трансакций через третьи лица для сокрытия связей с РФ.