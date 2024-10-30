Перечислены главные вызовы российской экономики к концу года

Высокая инфляция станет главным вызовом российской экономики в конце 2024 года. Об этом Финансовый университет при Правительстве РФ Ольга Борисова в беседе с «Газетой.Ru».

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Отмечается, что, согласно консенсус-прогнозу Центробанка, к концу 2024 года инфляция может достигнуть 7,3 процента, и вероятность такого сценария можно оценить в 80 процентов.

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По словам Борисовой, второй вызов — это ослабление рубля. Третьим фактором специалист назвала торговые барьеры и санкции. Препятствия в международной торговле, как отметила эксперт, продолжают оказывать негативное влияние на российскую экономику.

Четвертый вызов — это замедление темпов экономического роста. Специалист подчеркнула, что снижение темпов роста ВВП до 0,5–2,5 процента в 2025 году станет одним из значимых рисков. Пятый вызов — кадровый голод. Борисова уточнила, что на рынке существует дефицит квалифицированных специалистов.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что напряженная ситуация на внутреннем рынке труда является одним из главных внутренних рисков для среднесрочного социально-экономического прогноза России.