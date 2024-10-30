Россия рекордно сократила импорт бананов из Эквадора
Россия за первые восемь месяцев текущего года снизила ввоз бананов из Эквадора до 776 тысяч тонн. Это минимум за последние 12 лет.
Отмечается, что компании Эквадора продали в Россию лишь 776 тысяч тонн бананов, что на 20 процентов меньше показателя за аналогичный период прошлого года. За последние пять лет РФ в среднем закупала у страны 958 тысяч тонн, на это число приходилось примерно от пятой части до четверти всего бананового экспорта Эквадора.
Россия остается самым крупным закупщиком бананов у страны. На втором месте Соединенные Штаты — 14,8 процента, а на третьем находятся Нидерланды — 6,9 процента, передает РИА Новости.
Стало известно, что Россельхознадзор с 17 октября ввел временные ограничения на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перцев и дынь из Казахстана. С начала текущего года в продукции, поставляемой из страны, было выявлено 215 случаев обнаружения карантинных объектов.
28 октября Министерство сельского хозяйства России сообщило, что в России произошло снижение оптовых цен на сливочное масло. Уточняется, что предпринимаются меры, направленные на увеличение поставок сливочного масла из-за рубежа.