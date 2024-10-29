Шольц провел закрытое совещание по экономическому кризису в ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц провел закрытое совещание по вопросу экономического кризиса в ФРГ. Об этом сообщил пресс-секретарь кабмина страны Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

По его словам, на совещании присутствовали представители промышленных ассоциаций, бизнеса и профсоюзов. Заседание продлилось три часа.

«Сегодня Шольц встретился с отобранными участниками для доверительного обмена мнениями о промышленной политике Германии», — добавил Хебештрайт.

The Economist: немецкая экономика чувствует себя все хуже

Он отметил, что прошедшее совещание стало началом процесса обсуждения способов обеспечения стимулов экономического роста, сохранения рабочих мест в промышленности и укрепления Германии в качестве промышленного государства. Второе заседание по этому вопросу состоится 15 ноября.

На данный момент экономика ФРГ переживает спад, вызванный, в том числе, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В 2023 году ВВП Германии сократился на 0,3%, в этом году ожидается падение еще на 0,2%.