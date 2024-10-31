Россельхознадзор сообщил о начале поставок сливочного масла из Турции в Россию

С 27 октября Турция начала поставлять сливочное масло в Россию. По данным Россельхознадзора, на данный момент в страну ввезено уже 20 тонн этого продукта. Цены на сливочное масло в России выросли более чем на 25% с начала года, и власти ищут новые источники импорта. Россия активно импортирует масло и из других стран, таких как Индия и Иран.

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Турция начала поставлять в Россию сливочное масло, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«Поставки сливочного масла из Турции в Россию начались 27 октября 2024 года. По данным ФГИС «Ветис» по состоянию на 29 октября, из Турции в Россию ввезено 20 тонн сливочного масла», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Также сообщалось, что Россия начала импорт сливочного масла из Индии и Ирана.

Масло подорожало на четверть

Поставка 20 тонн сливочного масла незначительна по сравнению с объемом потребления в России, который в 2023 году оценивался в 450 тыс. тонн (данные «Союзмолока»). Россельхознадзор, вероятно, отреагировал на многочисленные сообщения СМИ о том, что в России цены на сливочное масло значительно выросли.

По данным Росстата, с начала года по состоянию на 28 октября сливочное масло в розничной продаже подорожало на 25,7%. В период с 22 по 28 октября наблюдается увеличение цен на 1,9%. В закупках сливочное масло подорожало к сентябрю с начала года и вовсе на 31%, следует из данных Ассоциации компаний розничной торговли.

Увеличение цен на сливочное масло вызвало рост спроса на домашние маслобойки, пишет Mash. Резкое удорожание сливочного масла также привело к увеличению преступлений, связанных с ним. В Москве двое мужчин украли из столичного магазина 25 пачек сливочного масла и избили сотрудницу, которая пыталась их остановить.

Молочники бьют тревогу

Цены на сливочное масло выросли из-за увеличения себестоимости производства по всей цепочке — от сырья до переработки, сообщила пресс-служба Национального союза производителей молока («Союзмолоко»).

«В августе себестоимость сливочного масла была выше, чем годом ранее, на 16%: заработная плата сотрудников выросла на 24%, сырьевые затраты — почти на 20%, повышает себестоимость также рост кредитной нагрузки, растет общая инфляция, наблюдается рост затрат на обслуживание и текущий ремонт оборудования и техники», — перечислили причины в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»).

В объединении пояснили, что повышение цен является «результатом двухлетнего сдерживания темпов подорожания».

«По итогам 2023 года цена на масло выросла на 3,5%, в то время как продовольственные товары в среднем подорожали на 8,9%», — указали в организации.

К основным факторам, влияющим на цену масла, относятся увеличение стоимости на импортное сырье, упаковку, логистику, а также наценки торговых сетей, сообщил ТАСС зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

«На цены также влияет рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования. Не стоит забывать о наценке торговых сетей, которая в среднем составляет более 70%», — сказал Леонов.

Цены могли вырасти и из-за возросшего спроса на масло, за которым не поспевает производство.

«Объем рынка сливочного масла в 2023 году оценивался в 450 000 т, за год спрос вырос на 7%, по итогам семи месяцев 2024 года также видим прирост на 2%», — рассказал Forbes генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов.

При этом импорт сливочного масла в Россию за три года упал в четыре раза, следует из базы данных статистики международной торговли ООН, на которую обратил внимание RTVI.

«Если в 2021 году зарубежные страны экспортировали в Россию 38,5 тыс. тонн сливочного масла, то в 2023-м — только 9 тыс. тонн, а за первые 8 месяцев 2024-го — 7 тыс. тонн», — сообщает телеканал.

Правительство обещает снижение цен

Резкое удорожание сливочного масла побудило вице-премьера и бывшего главу Минсельхоза России Дмитрия Патрушева провести совещание с представителями бизнеса и государственных ведомств.

«По итогам совещания заинтересованным ведомствам был дан ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке», — сообщается на сайте правительства России.

Там же было дано указание активизировать импорт из ряда стран. В ходе совещания Патрушев подчеркнул, что меры государственной поддержки, такие как льготное оборотное и инвестиционное кредитование, а также льготный лизинг, уже предоставлены работникам отрасли.

«Таким образом, со стороны правительства делается максимум возможного, чтобы не допускать замедления производства сырья и продуктов переработки», — заявил Патрушев.

Ситуация на рынке сливочного масла в последние несколько недель начинает стабилизироваться по мере наращивания объемов импорта и замедления роста спроса, заявил на совещании Артем Белов.