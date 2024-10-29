Путин освободил некоторых россиян от уплаты НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий россиян, взявших до 2025 года жилищный кредит, от уплаты НДФЛ. Документ закона размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Закон освобождает граждан, взявших до 2025 года жилищный кредит, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам», —передает РИА Новости содержание документа.

Там добавили, что льгота предоставляется по кредитам и займам, направленным на строительство или покупку жилой недвижимости, а также на приобретение земельных участков под такое жилье.

Для получения льготы необходимо, чтобы договор на кредит был подписан не позднее 31 декабря 2024 года. Также важно, чтобы заемщик имел документально подтвержденное право на получение имущественного налогового вычета за строительство или приобретение жилья.