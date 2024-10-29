Всемирный банк предсказал падение сырьевых цен до минимума за пять лет

В 2025 году цены на сырьевые товары упадут до пятилетнего минимума на фоне перенасыщения рынка нефти. Об этом говорится в октябрьском обзоре Всемирного банка Commodity Markets Outlook.

По мнению экспертов, снижение цен на сырьевые товары будет обусловлено падением стоимости нефти. Они считают, что в следующем году предложение нефти превысит спрос в среднем на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Более высокий профицит наблюдали в 2020 году во время закрытия предприятий из-за пандемии COVID-19 и 1998 году в период резкого падения цен на нефть.

К краткосрочному повышению цен на энергоносители может привести эскалация конфликта на Ближнем Востоке. При таком сценарии сокращение мировых поставок нефти на два миллиона баррелей спровоцировать резкий рост цены Brent до 92 долларов за баррель. Однако страны-производители топлива, не затронутые конфликтом, смогут оперативно отреагировать на это путем наращивания объемов добычи. Таким образом скачок цен может оказаться кратковременным, а средняя цен нефти в 2025 году составит 84 доллара за баррель, полагают во Всемирном банке.

Если же эскалации не произойдет, то в 2024 году средняя цена на нефть марки Brent составит 80 долларов за баррель, в 2025 году — 73 доллара за баррель, а в 2026 году — 72 доллара за баррель. Таким образом она достигннет самого низкого уровня с 2020 года.