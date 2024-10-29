Стоимость биткоина приблизилась к исторической отметке

Курс платежной системы биткоин приближается к своему исторически высокому курсу. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что в ночь на 29 октября курс биткоина достиг показателя в 70 тысяч долларов. Это является рекордно высокой ценой с начала лета. При этом в дальнейшем биткоин продолжил расти, достигнув показателя в 72 тысячи долларов к 19:00. Этот курс всего на 2% отстает от исторического рекорда — 14 марта 2024 года цена биткоина составляла 73 777 доллара.

Ранее информационное агентство Bloomberg заявило, что биткоин взлетел из-за бывшего президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска.