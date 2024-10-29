В России вслед за обычным маслом начались проблемы с пальмовым

Импорт пальмового масла в Россию уменьшился на 8,7% в период с января по сентябрь 2024 года, в сравнении с 2023 годом. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Масложирового союза РФ.

«Импорт пальмового масла в Россию в январе—сентябре 2024 года составил 638 тысячи тонн, сократившись на 8,7% год к году», — передает «Коммерсантъ» сообщение Масложирового союза.

Там добавили, что изменения в динамике обусловлены логистическими проблемами. В прошлом году среднее время доставки танкера из Индонезии в российские порты составляло от 40 до 60 дней, однако на текущий момент из-за угрозы судоходству в Красном море оно увеличилось.

Мировые цены на пальмовое масло увеличились из-за ситуации в Индонезии, которая является основным поставщиком этого продукта в Россию, обеспечивая 98% всего импорта. В этом году в Индонезии наблюдался неурожай, что привело к сокращению объемов производства.

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Ранее в России зафиксировали рост цен на сливочное масло. По оценкам экспертов, продукт подорожал на 48-55%. Заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что увеличение стоимости на масло связано с ростом себестоимости производства, включая закупку сырья, логистику и упаковку.