Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2025 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Он будет увеличен с 1 января 2025 года с текущих 19242 рублей до 22440 рублей в месяц. Ura.Ru

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля. Увеличение затронет порядка 4,2 млн работающих граждан, заявлял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это, например, уборщицы, гардеробщики, повара в школах, санитары в больницах, приводил примеры спикер в ходе рассмотрения этого вопроса в ГД. Российская газета

Ранее стало известно, что установление МРОТ на 2025 год на уровне 22 440 рублей одобрил Совет Федерации. Он вырос на 16,6 процента по отношению к предыдущему показателю. Новый минимальный размер оплаты труда позволит увеличить заработную плату около 4,2 миллионам работников страны. Lenta.ru