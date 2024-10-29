Путин подтвердил задачу обеспечить в РФ "экономику высоких заработных плат"

Россия будет стремиться обеспечить у себя экономику высоких заработных плат, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

"Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат. В этом - ключ к повышению эффективности самого производства. К модернизации предприятий и компаний, к глубокому обновлению отраслей на современной технологической базе, к созданию качественных рабочих мест", - отметил глава государства.