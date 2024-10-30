В бюджете Ульяновской области на 2025 год 65% расходов будут социальными

Законопроект о бюджете Ульяновской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг. на заседании правительства передал спикеру регионального парламента Валерию Малышеву губернатор Алексей Русских. Более 65 процентов расходов приходится на социальную сферу.

При работе над главным финансовым документом области учтены рекомендации депутатского корпуса в части формирования структуры бюджета по отраслевому принципу и социальной ориентированности.

- Важно, что правительство учло проблемы, о которых не раз говорили депутаты, - подчеркнул Валерий Малышев. - Более чем на 82% увеличены расходы на обеспечение жильем детей-сирот и на миллиард рублей - средства на поддержку муниципальных образований. Нашим гражданским долгом остается поддержка участников СВО: на это будет направлено 1,7 миллиарда рублей. Исполнена поставленная президентом России задача по стопроцентному обеспечению заработных плат "указных" категорий бюджетников с учетом индексации. Нет сомнений, что первоочередных расходов потребует жилищно-коммунальная сфера, особенно водоснабжение и обращение с ТКО, а также лекарственное обеспечение. В ближайшее время в Законодательном Собрании начнутся заседания профильных комитетов по рассмотрению законопроекта о бюджете. Каждый депутат ответственно относится к проблемам своего округа, поэтому будьте готовы к острым вопросам.

Глава региона Алексей Русских подчеркнул, что расходы бюджета-2025 обеспечены доходными источниками. Бюджет сбалансирован как с точки зрения социальных обязательств, так и поддержки реального сектора экономики. Регион продолжит реализацию национальных проектов и федеральных программ по капитальному ремонту школ, модернизации коммунальной инфраструктуры и других.

- В числе ключевых приоритетов регионального бюджета - достижение национальных целей, поставленных президентом России, выполнение социальных обязательств перед жителями региона, поддержка участников специальной военной операции и их семей. Как и в предыдущие годы, нам удалось сохранить социальную направленность бюджета, - отметил губернатор. - На каждый год трехлетнего периода из общего объема расходов более 65 процентов приходится на социальную сферу. Это заработная плата работников бюджетной сферы, оказание мер соцподдержки, обеспечение лекарственными препаратами и питанием и прочие важнейшие расходные статьи. Подчеркну, что все необходимые для исполнения первоочередных социальных обязательств финансовые ресурсы в областном бюджете предусмотрены.

Как сообщила министр финансов региона Наталья Брюханова, доходы областной казны на 2025 год достигнут 99,5 миллиарда рублей, из них 15,2 миллиарда рублей - помощь федерального центра. Расходы превысили 100 миллиардов рублей. При этом 85 процентов собственных доходов формируют три источника: 25,9 млрд рублей приходится на акцизы, 25 миллиарда рублей – НДФЛ и 20,5 миллиарда рублей – налог на прибыль организаций. Но депутаты считают, что есть резервы увеличения объема собственных доходов за счет повышения эффективности работы с земельно-имущественным комплексом и легализации заработных плат.

В будущем году запланирована реализация 22 региональных государственных программ с общим объемом финансирования 97 миллиардов рублей, что на 13,8 процента выше уровня первоначально утвержденного бюджета 2024 года. На исполнение национальных проектов выделено 5 миллиардов рублей за счет средств областной и 4,6 – федеральной казны.

Еще 25,3 миллиарда рублей предлагается направить на развитие образования, в том числе на модернизацию школ и бесплатное горячее питание учащихся начальных классов. На здравоохранение предусмотрено 16,5 миллиарда рублей, включая обязательное медицинское страхование неработающего населения, лекарственное обеспечение, капитальный ремонт и строительство медицинских учреждений и другие расходы. На социальную поддержку и защиту населения направят 15,4 миллиарда рублей, в том числе на помощь ветеранам труда, семьям с детьми, участникам СВО и их близким.

На развитие транспортной системы в 2025 году предусмотрено 13 миллиардов рублей, из которых порядка 1,8 миллиарда рублей передадут муниципальным образованиям на осуществление дорожной деятельности. Аграрный бюджет составит порядка 5,2 миллиарда рублей, ЖКХ – более миллиарда. 638 млн рублей из строительного бюджета выделят на жилье для детей-сирот и 256 миллионов рублей – на переселение граждан из аварийного фонда.

Кстати

Представитель от ЗС Ульяновской области в Совете Федерации ФС РФ Сергей Рябухин отметил сбалансированность бюджета и актуальность приоритетов, обозначенных Валерием Малышевым. По словам Сергея Рябухина, на федеральном уровне запущен механизм реструктуризации бюджетных кредитов регионам. Кроме того, предстоит активизировать процесс распределения межбюджетных трансфертов. Эти меры позволят улучшить финансовое положение субъектов РФ и привлечь дополнительные средства из федеральной казны.