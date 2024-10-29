Украина и ЕС договорились об увеличении импорта электроэнергии

Украина и Евросоюз договорились об увеличении возможного объема импорта электроэнергии в зимний период до 2,1 ГВт.

Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

"С 1 декабря максимальная мощность для импорта электрической энергии из стран ЕС будет увеличена с текущих 1,7 до 2,1 ГВт. Это повысит устойчивость украинской энергосистемы", - приводятся его слова в Telegram-канале Минэнерго.

Также Украина, отмечается в сообщении, дополнительно будет иметь возможность получить 250 МВт мощности перетоков из ЕС в режиме аварийной помощи.

Власти Украины признают, что страна с весны потеряла гигантский объем генерации энергии, были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС, уничтожен крупнейший энергогенерирующий объект на территории Киевской области - Трипольская ТЭС. В первые месяцы лета в республике практически ежедневно вводили графики отключения света, а импорт электроэнергии был доведен до технически возможного максимума. 26 августа на Украине вновь сообщили о массовом повреждении объектов энергетической инфраструктуры, в том числе Киевской ГЭС. С того момента в стране вновь достаточно часто вводят экстренные и стабилизационные отключения.