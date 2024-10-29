Стоимость нефти незначительно выросла после вчерашнего обвала

Стоимость нефти эталонных марок незначительно повысилась в первой половине дня вторника, тогда как еще накануне цены рухнули до минимального более чем за два года уровня, передает «Интерфакс».

К 8:13 мск цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла $71,46 за баррель, что на $0,04 (0,06%) превышает уровень закрытия предыдущих торгов. Днем ранее эти контракты упали в цене на $4,63 (6,1%), до $71,42 за баррель.

В это же время фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,05 (0,07%), до $67,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена этих контрактов упала на $4,4 (6,1%), до $67,38 за баррель.

Тот факт, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана в рамках ударов на выходных, отразился на рынке нефти. Также эксперты отмечают, что дополнительное давление на котировки оказала выраженная израильским премьером Биньямином Нетаньяху открытость для короткого перемирия в Газе в обмен на освобождение некоторого числа пленных.

Ранее эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявил РИА Новости, что сильные колебания нефтяных цен позволят «протестировать уровень 70 долларов за баррель» марки Brent до результатов выборов президента США.