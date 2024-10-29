Решетников рассказал, какими темпами растет российская экономика

Темпы роста российской экономики превышают мировые. Так, перед Россией открываются возможности для сотрудничества и торговли, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, передает агентство «Прайм».

Сегодня Решетников выступает на бизнес-форуме «Россия-Танзания», который проходит в рамках официального визита российской делегации в Танзанию. По словам министра, экономика страны остается устойчивой к внешним вызовам.

Он указал на заинтересованность предприятий страны в совместных проектах и выходе на новые рынки. Они хотят делиться опытом и компетенциями, передавать технологии, перенимать лучшие практики партнеров государства, подчеркнул Решетников.

На прошлой неделе министр экономического развития заявил о наличии в России признаков охлаждения экономики. Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что экономика РФ продолжает демонстрировать рост, за январь-август валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырос на 4,2%. Глава государства отметил, что ВВП РФ по итогам года составит 3,9%. Так, показатель превысит среднемировые темпы, подчеркнул он.