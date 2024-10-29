Ряду российских регионов спишут задолженности по бюджетным кредитам

По поручению президента РФ Владимира Путина правительство утвердило распоряжение о списании задолженности по бюджетным кредитам. Такая мера коснется 25 регионов страны.

Задолженность по бюджетным кредитам на общую сумму 25,9 млрд рублей будет списана на счет полученных от реализации инвестпроектов налоговых доходов. Часть задолженности спишут Забайкальскому краю, Башкирии, Карелии, Коми, Татарстану, Хакасии, Удмуртии, Чувашии, Алтайскому, Краснодарскому, Пермскому, Ставропольскому краям, а также Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Новосибирской, Пензенской, Томской, Тульской и Ярославской областям.

Задолженность будет списана в том числе и для реализации новых инвестпроектов. В частности, речь идет о развитии транспортной инфраструктуры, сферы ЖКХ, объектов электроэнергетики.