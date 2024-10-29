Рост цен на продукты в России в следующем году составит 8-20%, заявил вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс» Артур Леер. Его слова приводит агентство «Прайм».

Согласно прогнозам, молоко подорожает на порядка 10–15%, в среднем до 90 рублей за литр. Также заметно вырастет стоимость мясной продукции: цены на говядину достигнут 700–800 рублей за 1 кг (+12%), свинина будет продаваться за 500–600 рублей за 1 кг (+10%).

Цены на фрукты и овощи могут подскочить на 15-20% в случае дефицита импорта. Так, картофель может подорожать до 40 рублей за 1 кг, помидоры — до 150 рублей за 1 кг.

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Годовая инфляция в России на 21 октября составила 8,52%. В декабре прошлого года аналитики Центрального банка РФ ожидали, что рост потребительских цен на конец 2024-го составит 5,1%.