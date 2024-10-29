Выделение Украине денежных средств за счет доходов от замороженных на Западе российских активов позволит поддерживать ее, не обременяя граждан Японии.

Такое мнение выразил глава МИД Японии Такэси Ивая в ходе регулярной пресс-конференции в Токио, говоря о кредите для Киева, согласованном странами Группы семи (G7).

"Это позволит оказывать поддержку Украине, не обременяя наш народ", - отметил он, подчеркнув, что Токио выделит Киеву 471,9 млрд иен (около $3 млрд по текущему курсу).

Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму более $7,6 млрд.

Ранее лидеры G7 приняли совместное заявление, в котором объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита в размере $50 млрд.

Европарламент одобрил кредит Украине на 35 млрд евро под доходы от активов РФ

Подчеркивалось, что займы будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права. При этом США обязались взять на себя выделение Украине $20 млрд, а остальные $30 млрд будут направлены общими усилиями G7 и ЕС.

Министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что Россия готова задействовать доходы от активов иностранных лиц как симметричную меру в ответ на действия Запада. По его словам, такие решения уже реализуются.

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе. Он подчеркнул, что Москва намерена организовать юридическое преследование причастных к этому. По мнению представителя Кремля, Европа пошла по худшему пути, решив использовать активы РФ для помощи Киеву.