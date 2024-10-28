Путин рассказал о росте экономики России

Экономика РФ продолжает демонстрировать рост, за январь-август валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырос на 4,2%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что ВВП РФ по итогам года составит 3,9%. Так, показатель превысит среднемировые темпы, подчеркнул он.

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Путин обратил внимание на то, что в экономике страны все еще наблюдаются сложности, которые вызваны дефицитом кадров, ограничениями и другими факторами.

В минувший четверг министр экономического развития Максим Решетников заявил о наличии в России признаков охлаждения экономики. По его словам, такая динамика наблюдается с конца третьего квартала. Министр объяснил вышеуказанный тренд переориентацией торговли. Он подчеркнул, что сейчас свыше 80% товаров направляются в дружественные государства. При этом в 2021 году эта доля составляла менее 50%.

В пятницу Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году на уровне 3,5-4,0%. Он оставил прежним (по сравнению с июльской версией) и прогноз по росту ВВП РФ в IV квартале 2024 года - 2,0-3,0% в годовом выражении.