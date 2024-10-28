Финляндия заработала на велосипедах, брошенных на границе с РФ

Таможня Финляндии выручила более €30 тыс. на многочисленных аукционах по продаже велосипедов, ранее оставленных на границе республики с Россией прибывшими просителями убежища. Об этом сообщает общественный вещатель yle.

Уточняется, что аукционы проходили в разное время в Салла, Кухмо, Хамина, Ваалимаа, Ниирала и Нуийамаа. Велосипеды продавались по ценам от одного до нескольких сотен евро, в среднем лоты оценивались в €30-60.

Финские власти с ноября 2023 года стали сообщать о прибытии со стороны России граждан третьих стран, запрашивающих убежище в Евросоюзе. За осень прибыло более 1,3 тыс. человек, сообщала Миграционная служба Финляндии. По решению правительства республики все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ были закрыты с 30 ноября 2023 года. 4 апреля правительство продлило закрытие границы "до дальнейшего уведомления".