Минсельхоз прокомментировал ситуацию с ценами на сливочное масло

Минсельхоз России отмечает снижение оптовых цен на сливочное масло в стране, в среднесрочной перспективе это должно сказаться и на ценах в рознице, говорится в сообщении министерства.

"Уже сейчас мы отмечаем снижение цен в оптовом сегменте, что в среднесрочной перспективе должно сказаться и на ценах в рознице", - отмечается в сообщении.

Министерство также реализует меры, направленные на увеличение поставок сливочного масла из-за рубежа. Так, в 2024 году в рамках развития партнерских отношений с Индией и Ираном Россельхознадзор открыл поставки из этих стран, которые являются крупными экспортерами сливочного масла.

"Стоит отметить, что долгосрочной мерой развития рынка является наращивание производства сырого молока. Сейчас показатель растет ежегодно. В 2023 году было произведено 33,8 млн тонн продукции, что на 0,8 млн тонн превышает объем предыдущего года. В текущем году положительная динамика сохраняется. Рост производства позволит в перспективе достигнуть уровня самообеспеченности по молоку и молокопродуктам", - добавили в Минсельхозе.

О ситуации со сливочным маслом

Ранее в пресс-службе Минсельхоза РФ сообщили, что министерство принимает меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать ценовую ситуацию.

В министерстве также отметили, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, по итогам 2024 года ожидается увеличение объемов его выпуска.

Согласно опубликованным 23 октября данным Росстата, цены на сливочное масло в России за неделю выросли на 1,6%, с начала года - на 23,43%.