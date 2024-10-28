Цены на нефть рухнули

Нефтяные котировки с началом торгов в понедельник, 28 октября, рухнули на фоне атаки Израиля на Иран, которая ожидалась около месяца. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость эталонного сорта Brent опускалась до 71,71 доллара за баррель, при том что в предыдущий торговый день она колебалась в районе 76 долларов. По состоянию на 08:10 по московскому времени сорт торгуется на уровне 72,27 доллара, что на 4,5 процента ниже, чем уровень закрытия в пятницу, 25 октября, за день до операции ВВС Израиля.

Нефть WTI потеряла в цене 4,65 процента, декабрьские фьючерсы опустились до 68,4 доллара. В последний раз на таких уровнях котировки находились в середине сентября.

Начатая в сентябре наземная операция Израиля против движения «Хезболла» на территории Ливана, а перед этим почти полная ликвидация его руководства привела к беспрецедентному по масштабу ракетному удару Ирана по израильским объектам. Тель-Авив пообещал ответить на атаку, но не уточнил, какого рода действия предпримет.

Эксперты называли весьма вероятными удары по нефтяной инфраструктуре Исламской республики, что могло повлечь не только резкое ограничение экспорта, но и ответные действия Тегерана в виде перекрытия Ормузского пролива, через который проходит значительная часть арабской нефти. Такая угроза привела к существенному росту мировых цен на нефть, хотя все остальные факторы, в первую очередь спрос в Китае, двигали цены в противоположную сторону.

В субботу, 26 октября, ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам Ирана, не затронув его гражданскую инфраструктуру. В Тель-Авиве утверждают, что им удалось уничтожить весь стратегический оборонный потенциал страны, что сделало Иран беззащитным перед дальнейшими атаками. По данным СМИ, Тегеран уже передал Тель-Авиву информацию, что не намерен наносить новые удары, а значит, опасность крупномасштабного военного конфликта временно отступила.