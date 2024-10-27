Аналитик объяснил, почему ЦБ не остановит рост инфляции

Центробанк не сможет остановить рост инфляции, повышая ключевую ставку. Подобный метод годится для учебников по экономике, но на практике в современной России все обстоит сложнее. Так считает финансовый аналитик, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев, передает Ura.ru

Беляев считает, что в ЦБ «действуют по учебнику, правильному учебнику». Однако в нем нет ответа на вопрос, как победить инфляцию в современной России.

По мнению финансиста, для победы над инфляцией нужна сильная антимонопольная служба, аналогичная американской, от которой «у бизнесменов коленки трясутся».

«Наши же антимонополисты привыкли дежурно отчитываться в стиле «мы спросили, нам ответили», — заявил Беляев.

Также он предложил не удерживать запланированную инфляцию на уровне 4%, а перейти к 8%. Беляев считает, что это не навредит России, имеющей мощную промышленность. Все негативные последствия такая экономика «запросто смоет».

На уходящей неделе в ЦБ РФ утвердили прогноз по инфляции на 2024 год и раскрыли цели на 2026 год.