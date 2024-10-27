Силуанов сделал заявление о создании платежной системы БРИКС

Платежная система БРИКС жизненно необходима как альтернатива сбоящим и не работающим финансовым инструментам. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передают «Вести».

«Необходимость жизненная. Если действующая и для всех привычная система сбоит и не работает, то нужно создавать альтернативу», — заявил министр.

По его словам, другие страны по-разному реагируют на данную идею. Есть те, кого устраивает и нынешняя система. Однако всегда лучше иметь запасной вариант.

Создание единой платежной системы активно обсуждалось политиками и экспертами на саммите БРИКС в Казани.

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Раннее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что после саммита в Казани могут произойти «значимые подвижки по механизмам взаиморасчетов в странах БРИКС».