ШОС обсуждает создание единой платежной системы

Создание единой платформы для платежей обсуждают в Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в беседе с «Известиями».

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«Обсуждение (по созданию единой платежной системы. — «Газета.Ru») сейчас идет в неофициальном формате», — отметил он.

Платежная система БРИКС позволит включит механизм обмена финансовыми сообщениями

Кроме того, организация продолжает работать в направлении увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах, подчеркнул Мин. С 2022 года доля взаиморасчетов в нацвалютах между странами ШОС увеличилась с 40% до 92%.

«Работа по этой линии активно продвигается», — добавил Мин.

В июле заместитель генерального секретаря организации Джанеш Кейн отмечал, что создание платежной инфраструктуры для взаиморасчетов в нацвалютах внутри ШОС вполне вероятно, потому что ряд стран обеспокоены отключением России от SWIFT и заморозкой российских активов.

Членами ШОС в настоящее время являются десять стран: Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Ранее Путин рассказал о роли нацвалют в расчетах БРИКС.