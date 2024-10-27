Названы продукты, экспорт в РФ которых увеличила Индия

Индийский экспорт чая, кофе в зернах и специй в Россию в августе вырос в 1,5 раза по сравнению с июлем и достиг $8,95 млн.Об этом пишет «Взгляд» со ссылкой на данные индийской статслужбы.

Наибольший объем поставок пришелся на чай, что составило $5,6 млн, и кофе в зернах — $2,2 млн. Среди специй наиболее востребованными оказались семена тмина, перец и порошок кассии.

Также Москва закупила у Нью-Дели растворимый кофе на $8,31 млн и заменители кофе на $850 тыс.

Специалисты отметили, что РФ заняла пятое место в мире по закупкам индийского чая, уступив ОАЭ, Великобритании, Ираку и США.

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Ранее сообщалось, что импорт Россией морепродуктов из Индии, в частности некоторых видов креветок, в августе 2024 года сократился на треть по сравнению с прошлым годом.

По итогам августа, пояснили эксперты, Россия заняла седьмое место среди покупателей индийских ракообразных. В топ-5 вошли США ($180 млн), Китай ($49 млн), Япония ($36 млн), Бельгия ($16 млн) и Канада ($14 млн).