В Минфине назвали риски хранения резервов в долларах и евро

Хранение большинством стран в мире своих госрезервов в долларе и евро представляет огромный риск. Об этом заявил заместитель министра финансов России Иван Чебесков в беседе с РИА Новости.

По словам Чебескова, когда большинство государств в мире хранят резервы в долларе и евро — это представляет огромный риск, однако эти вопросы «остаются за скобками». Замминистра подчеркнул, что на уровне G20 обсуждаются долги в развивающихся странах, однако никто не поднимает вопрос, что даже в развивающихся странах долговые проблемы часто вызваны денежно-кредитной политикой в развитых государствах.

В Исландии 4-дневная рабочая неделя вызвала рост экономики на 5%

«Когда у них [в развитых странах] печатают деньги, повышается инфляция — развивающиеся рынки за это платят», — отметил он.

Чебесков уточнил, что у Международного валютного фонда (МВФ) есть компетенции и возможности этот вопрос поднять.

Ранее президент России Владимир Путин признал проблемы с проведением торговых расчетов с дружественными странами. При этом он заверил, что эти трудности удается постепенно решать за счет более активного использования национальных валют и снижения доли доллара и евро в структуре российской внешней торговли.