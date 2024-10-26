В Курской области появился новый населенный пункт

В Курской области впервые за 30 лет появился новый населенный пункт, созданный в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

Отмечается, что поселок получил название Меркурий.

"Его для своих сотрудников в рамках нашей госпрограммы комплексного развития сельских территорий построила ГК "Агропромкомплектация", – сообщили в Telegram-канале Минсельхоза России.

Указывается, что в поселке создана необходимая инфраструктура. Так, там есть детский сад, магазин и спортивный комплекс. При этом строительство домов на территории населенного пункта еще ведется. Сейчас готовы 20 домов, еще столько же сдадут в 2025 году.

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