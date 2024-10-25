Путин назвал условие для продолжения поставок газа через Украину

Продолжение поставок газа в Европу через Украину возможно только при заключении нового контракта и бронировании необходимых мощностей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Он напомнил, что контракт на поставки газа в Европу через Украину заканчивается в декабре 2024 года.

«Для того чтобы поставки продолжались, нужно, во-первых, подписать новый контракт, именно новый контракт, а, во-вторых, нужно было начать бронирование этих мощностей в июле для того, чтобы их кто-то использовал», — добавил Путин.

Украина предложила новую схему поставок газа в Европу без участия РФ

Президент РФ отметил, что в ЕС существуют определенные правила энергетических законов и раз Украина «взяла на себя обязательства и присоединилась к этим европейским законам, то ей нужно было заранее бронировать необходимые для прокачки мощности», но она этого не сделала.