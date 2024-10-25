Набиуллина поспорила с необходимостью роста цен

За последние три года цены в России выросли на 30 процентов, такую динамику уже нельзя объяснять структурными изменениями в экономике, связанными с санкциями недружественных государств. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка рассказала председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Трансляция мероприятия проходила на сайте ЦБ.

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По ее словам, столь высокая инфляция связана со спросом, который устойчиво повышался быстрее, чем предложение. Она поспорила с теми, кто считает рост цен на фоне дефицита кадров необходимым для дальнейшей трансформации условием.

Сохранение высокой инфляции, подчеркнула глава ЦБ, приведет экономику в «опасное высокоинфляционное состояние» и создаст куда больше проблем, чем преимуществ. Такой метод станет сдерживающим фактором, заявила Набиуллина.

При этом она ответила тем, кто считает повышение ставки неэффективным оружием в борьбе с ростом цен. По ее мнению, без ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) инфляция была бы намного выше, чем текущий наблюдаемый уровень.

Ранее инвестбанкир Евгений Коган сравнил решение ЦБ поднять ключевую ставку до 21 процента годовых с «ядерной бомбой» для российской экономики. По его мнению, некоторые предприятия не выдержат такой уровень ставок и разорятся. В то же время он признал, что у ЦБ в рамках его полномочий и задач по сдерживанию инфляции другого выхода не было.

В свою очередь, первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов выразил надежду, что столь высокая ставка сохранится ненадолго. В противном случае, указал он, нарушатся производственные циклы и начнут останавливаться стройки.