В Минфине РФ заявили о серьезном риске для мировой экономики

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков назвал госдолг США одним из самых серьезных рисков для мировой экономики. Об этом он сказал в Вашингтоне в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. RT на русском

«Сегодня мы подняли вопрос растущего по экспоненте государственного долга США. На «двадцатке» (встрече глав и представителей минфинов и центробанков Группы двадцати 24 октября в Вашингтоне - прим. ТАСС) никто, кроме России, про это не сказал ни слова», - сообщил замглавы Минфина РФ, заметив, что «долг, который уже составляет около $36 трлн, реально растет по экспоненте». «Чуть ли не по триллиону в месяц прибавляется. Это же безумие», - подчеркнул он. ТАСС

В конце июля госдолг США впервые превысил $35 трлн. Lenta.ru