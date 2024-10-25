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Минфин России назвал госдолг США серьезнейшим риском для мировой экономики

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков назвал госдолг США одним из самых серьезных рисков для мировой экономики. Об этом он сказал в Вашингтоне в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. RT на русском

«Сегодня мы подняли вопрос растущего по экспоненте государственного долга США. На «двадцатке» (встрече глав и представителей минфинов и центробанков Группы двадцати 24 октября в Вашингтоне - прим. ТАСС) никто, кроме России, про это не сказал ни слова», - сообщил замглавы Минфина РФ, заметив, что «долг, который уже составляет около $36 трлн, реально растет по экспоненте». «Чуть ли не по триллиону в месяц прибавляется. Это же безумие», - подчеркнул он. ТАСС

В конце июля госдолг США впервые превысил $35 трлн. Lenta.ru

В Минфине РФ заявили о серьезном риске для мировой экономики
© РИА Новости
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